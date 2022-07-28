XEKA TRABZONSPOR'UN LİSTESİNDE

YUSUF YAZICI'NIN ESKİ TAKIM ARKADAŞI

AVCI TRANSFER MESAJI VERMİŞTİ

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla başlayacak Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bir taraftan da bordo-mavili kulübe menajerler aracılığıyla öneriler geliyor. Menajerlerin önerdiği isimlerden biri de Lille ile sözleşmesi sona eren Portekizli orta saha Xeka oldu.Trabzonspor, transferde adı Galatasaray ile de anılan Xeka için Abdullah Avcı'nın vereceği kararı bekliyor. Sağ stoperi öncelik olarak belirleyen Trabzonspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Xeka'yı bir fırsat transferi olarak görüyor.Lille ile sözleşmesi biten Portekizli orta saha, Trabzonspor'a teklif edildi. Bonservis maliyeti bulunmayan başarılı futbolcu, orta sahanın merkezinde çift yönlü oynayabiliyor. Her iki ayağını da kullanan Xeka, geçen sezon 31 resmi maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı gösteren Portekizli, Yusuf Yazıcı'nın da eski takım arkadaşı.Abdullah Avcı hatırlanacağı üzere Avusturya kampı sonrasında, "Orta saha ve forvet için ilerleyen süreçte gelişmeler olabilir. Kulübün maddi şartlarına uygun isim çıkarsa, bakacağız" demişti.