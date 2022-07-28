Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla başlayacak Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bir taraftan da bordo-mavili kulübe menajerler aracılığıyla öneriler geliyor. Menajerlerin önerdiği isimlerden biri de Lille ile sözleşmesi sona eren Portekizli orta saha Xeka oldu.
XEKA TRABZONSPOR'UN LİSTESİNDE
Trabzonspor, transferde adı Galatasaray ile de anılan Xeka için Abdullah Avcı'nın vereceği kararı bekliyor. Sağ stoperi öncelik olarak belirleyen Trabzonspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Xeka'yı bir fırsat transferi olarak görüyor.
YUSUF YAZICI'NIN ESKİ TAKIM ARKADAŞI
Lille ile sözleşmesi biten Portekizli orta saha, Trabzonspor'a teklif edildi. Bonservis maliyeti bulunmayan başarılı futbolcu, orta sahanın merkezinde çift yönlü oynayabiliyor. Her iki ayağını da kullanan Xeka, geçen sezon 31 resmi maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı gösteren Portekizli, Yusuf Yazıcı'nın da eski takım arkadaşı.
AVCI TRANSFER MESAJI VERMİŞTİ
Abdullah Avcı hatırlanacağı üzere Avusturya kampı sonrasında, "Orta saha ve forvet için ilerleyen süreçte gelişmeler olabilir. Kulübün maddi şartlarına uygun isim çıkarsa, bakacağız" demişti.
XEKA TRABZONSPOR'UN LİSTESİNDE
Trabzonspor, transferde adı Galatasaray ile de anılan Xeka için Abdullah Avcı'nın vereceği kararı bekliyor. Sağ stoperi öncelik olarak belirleyen Trabzonspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Xeka'yı bir fırsat transferi olarak görüyor.
YUSUF YAZICI'NIN ESKİ TAKIM ARKADAŞI
Lille ile sözleşmesi biten Portekizli orta saha, Trabzonspor'a teklif edildi. Bonservis maliyeti bulunmayan başarılı futbolcu, orta sahanın merkezinde çift yönlü oynayabiliyor. Her iki ayağını da kullanan Xeka, geçen sezon 31 resmi maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı gösteren Portekizli, Yusuf Yazıcı'nın da eski takım arkadaşı.
AVCI TRANSFER MESAJI VERMİŞTİ
Abdullah Avcı hatırlanacağı üzere Avusturya kampı sonrasında, "Orta saha ve forvet için ilerleyen süreçte gelişmeler olabilir. Kulübün maddi şartlarına uygun isim çıkarsa, bakacağız" demişti.
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