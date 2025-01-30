Fiorentina, Zaniolo ile anlaştı!

Fiorentina, Nicolo Zaniolo'nun transferi için oyuncu ve Galatasaray ile anlaşma sağladı. İtalyan futbolcunun transferi için Atalanta'nın onayı bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fiorentina, Zaniolo ile anlaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2025 16:33
Son güncelleme 30 Ocak 2025 16:59
Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Atalanta'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo, ara transfer döneminde yeniden takım değiştirebilir.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre, 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen Fiorentina, Zaniolo ile anlaşma sağladı.

Fiorentina'nın Zaniolo'nun yanı sıra İtalyan oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Galatasaray ile de anlaşma sağladığı belirtildi.

Zaniolo'nun transferi için Atalanta'nın onayının beklendiği kaydedildi. Atalanta'da sakatlığı bulunan Ademola Lookman'ın yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. İtalyan ekibi 27 yaşındaki futbolcunun yerini doldurmadan Zaniolo'nun ayrılığına sıcak bakmıyor.

Atalanta, Zaniolo'yu Galatasaray'dan yaz transfer döneminde şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Fiorentina'nın da 25 yaşındaki futbolcu için benzer bir transfer düşüncesinin olduğu kaydedildi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray'dan Zaniolo'nun Atalanta'ya transferi için yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Satın alma opsiyonun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."

BU SEZON PERFORMANSI

Atalanta'ta bu sezon 23 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery