UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Fiorentina, sahasında LASK Linz ile karşı karşıya geldi. ARtemio Franchi'deki maçı İtalyan ekibi 7-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri, 10 ve 58. dakikalarda Riccardo Sottil, 22. dakikada Jonathan Ikone, 39. dakikada Michael Richardson, 69. dakikada Rolando Mandragora, 82. dakikada kendi kalesine Filip Stojkovic ve 85. dakikada penaltıdan Albert Gudmundsson attı.



Bu sonucun ardından Fiorentina, UEFA Konferans Ligi'nde 12 puana yükseldi. LASK Linz, 2 puanda kaldı.



UEFA Konferans Ligi'nin bir sonraki haftasında Fiorentina, Vitoria Guimaraes ile deplasmanda karşılaşacak. LASK Linz, sahasında Vikingur'u ağırlayacak.



