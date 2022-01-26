Fiorentina'da Vlahovic'in yerine Cabral!

İtalya Serie A ekibi Fiorentina, Basel'in genç forveti Arthur Cabral ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fiorentina'da Vlahovic'in yerine Cabral!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2022 15:22
Fiorentina, Vlahovic'in alternatifini İsviçre'de buldu.

Dusan Vlahovic transferi için Juventus ile anlaşan Fiorentina, Basel'in genç forveti Arthur Cabral ile her konuda anlaşmaya vardı.

İtalyan ekibi, Brezilyalı oyuncu için Basel ile bonuslarla birlikte 16 milyon euro karşılığında el sıkıştı.

Fiorentina'ın, Vlahovic'in Juventus'a transferi resmileştikten sonra oyuncuyu açıklaması bekleniyor.

23 yaşındaki oyuncu bu sezon Basel formasıyla çıktığı 31 maçta, 27 gol - 4 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.