Fiorentina'da Vlahovic'in yerine Cabral!

Fiorentina, Vlahovic'in alternatifini İsviçre'de buldu.



Dusan Vlahovic transferi için Juventus ile anlaşan Fiorentina, Basel'in genç forveti Arthur Cabral ile her konuda anlaşmaya vardı.



İtalyan ekibi, Brezilyalı oyuncu için Basel ile bonuslarla birlikte 16 milyon euro karşılığında el sıkıştı.



Fiorentina'ın, Vlahovic'in Juventus'a transferi resmileştikten sonra oyuncuyu açıklaması bekleniyor.



23 yaşındaki oyuncu bu sezon Basel formasıyla çıktığı 31 maçta, 27 gol - 4 asist yaptı.





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