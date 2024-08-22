Fiorentina 89'da yıkıldı!

Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fiorentina, sahasında Puskas ile 3-3 berabere kaldı.

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Fiorentina 89'da yıkıldı!
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22 Ağustos 2024 22:57
Son güncelleme 22 Ağustos 2024 22:58
Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fiorentina, sahasında Puskas ile karşılaştı. Artemio Franchi Stadı'nda oynanan maç 3-3 sona erdi.

Ev sahibi ekibin golleri 45+3. dakikada Sottil, 67. dakikada Quarta ve 75. dakikada Moise Kean kaydetti. Puskas'ın gollerini 9. dakikada Nagy, 12. dakikada Soisalo ve 89. dakikada Golla kaydetti.

Fiorentina, bu sezon oynadığı iki resmi maçta da kazanamadı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 29 Ağustos'ta Puskas'ın ev sahipliğinde oynanacak.

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