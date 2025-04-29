Final serisinin en değerli oyuncusu Murat Yenipazar

Ziraat Bankkart'ın pasörü Murat Yenipazar, Efeler Ligi'nde final serisinin en değerli oyuncusu seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Final serisinin en değerli oyuncusu Murat Yenipazar
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29 Nisan 2025 22:12
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 2024-25 sezonu şampiyonu Ziraat Bankkart kupasını aldı.

TVF Ziraat Bankkart Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.

Kulüp tarihinin 4'üncü lig şampiyonluğuna ulaşan Ziraat Bankkart oyuncuları, törende "tek takım, tek rüya: şampiyon" yazan tişörtler giydi.

Ziraat Bankkart'ın 32 yaşındaki pasörü Murat Yenipazar, final serisinin en değerli oyuncusu seçildi.

Şampiyon voleybolculara madalyalarını, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile SMS Grup Üst Yöneticisi Onur Öngün, kupasını ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile SMS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Öztürk verdi.

Galatasaray HDI Sigorta oyuncuları ikincilik madalyalarını, TVF Yönetim Kurulu Üyeleri Abdurrahim Yıldız ve Altuğ Erim'den aldı.

Sezonu zirvede tamamlayan oyuncular ve teknik heyet, büyük coşku yaşadı. Oyuncular, kupayla taraftarları selamladı.

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