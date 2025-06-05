Final bileti için ilk randevu: Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu Play-off yarı final birinci maçında Bahçeşehir Koleji'ni konuk ediyor.



5 Haziran Perşembe günü (bugün) 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 5 tarafından canlı yayınlanacak.



Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Üç maç kazanan takımın finale yükseleceği seride ikinci maç da 7 Haziran Cumartesi günü 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.Fenerbahçe Beko, Play-off çeyrek final serisinde Türk Telekom'u 2-1 ile geçti.29 Mayıs Perşembe – Fenerbahçe Beko 89-68 Türk Telekom31 Mayıs Cumartesi – Türk Telekom 85-77 Fenerbahçe Beko2 Haziran Pazartesi – Fenerbahçe Beko 101-94 Türk TelekomDejan Radonjic tarafından çalıştırılan Bahçeşehir Koleji'nin kadrosunda şu isimler yer alıyor:Kenan Sipahi, Jaleen Smith, Şehmus Hazer, CJ Massinburg, Ömercan İlyasoğlu, Maxim Mutaf, Furkan KorkmazAli Yüceoral, Mateusz Ponitka, Axel Bouteille, Tyler Cavanaugh, Göktuğ BaşMarko Simonovic, Tai Odiase, Furkan HaltalıDejan RadonjicBahçeşehir Koleji, normal sezonu 18 galibiyet ve 12 yenilgiyle beşinci sırada tamamladı. Rakibimiz, Play-off çeyrek finalinde ise Tofaş'ı 2-1 ile geçti.29 Mayıs Perşembe – Tofaş 94-80 Bahçeşehir Koleji31 Mayıs Cumartesi – Bahçeşehir Koleji 75-65 Tofaş2 Haziran Pazartesi – Tofaş 92-96 Bahçeşehir Kolejiİki takım arasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonu ilk yarısında 22 Aralık 2024 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 70-82 kazandı. Takımımızda Sertaç Şanlı 16, Marko Guduric 14 sayı üretti. Bahçeşehir Koleji'nde ise Axel Bouteille 23, Tai Odiase 13 sayı buldu.Fenerbahçe Beko, bu sezon rakibiyle Türkiye Kupası çeyrek finalinde de karşı karşıya geldi. Ekibimiz, 11 Şubat 2025 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı 87-56 kazandı. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 14, Nicolo Melli 12 sayı üretti. Misafir takımda ise Tai Odiase 15 sayı üretti.Takımımız, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci yarısında 18 Nisan 2025 tarihinde konuk ettiği rakibini 95-80 ile geçti. Fenerbahçe Beko'da Errick McCollum 17, Tarık Biberovic 15 sayı üretti. Bahçeşehir Koleji'nde ise Furkan Korkmaz 21, Şehmus Hazer 19 sayı üretti.