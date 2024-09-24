Filip Kostic, Antalya'da sahada olacak

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, Antalyaspor maçında sahada olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Filip Kostic, Antalya'da sahada olacak
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24 Eylül 2024 11:36
UEFA Avrupa Ligi'nin oyuncu listesinin gönderilmesinin ardından transferi gerçekleşen Filip Kostic, teknik ekibin kendisine verdiği özel programı harfiyen yerine getirmeye devam ediyor.

Diğer arkadaşlarıyla arasındaki açığı bir an önce kapatmak isteyen Kostic, UEFA listesinde olmadığı için perşembe günkü mücadelede olmayacak.

Ancak Sırp yıldızın, ilk sınavına Süper Lig'deki Antalyaspor maçında çıkması bekleniyor.

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