Filenin Sultanları'nın rakibi İtalya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Filenin Sultanları'nın rakibi İtalya
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18 Mayıs 2024 09:42
Son güncelleme 18 Mayıs 2024 09:56
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin Antalya'daki ilk haftasında üçüncü maçını İtalya ile yapacak.

Türkiye ile İtalya arasındaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde oynadığı ilk maçta Japonya'ya 3-2 kaybetmiş, ikinci maçta Hollanda'yı 3-1 mağlup etmişti.

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