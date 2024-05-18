A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin Antalya'daki ilk haftasında üçüncü maçını İtalya ile yapacak.
Türkiye ile İtalya arasındaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde oynadığı ilk maçta Japonya'ya 3-2 kaybetmiş, ikinci maçta Hollanda'yı 3-1 mağlup etmişti.
Türkiye ile İtalya arasındaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde oynadığı ilk maçta Japonya'ya 3-2 kaybetmiş, ikinci maçta Hollanda'yı 3-1 mağlup etmişti.
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