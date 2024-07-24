Filenin Sultanları için L'Equipe'ten madalya tahmini!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk maçına çıkmasına az süre kala Filenin Sultanları ile ilgili Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. Türkiye'nin tüm branşlarda alacağı madalyalar tahmin edildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Filenin Sultanları için L'Equipe'ten madalya tahmini!
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24 Temmuz 2024 11:13
Fransız gazetesi L'Equipe, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tüm branşlar için tahminini açıkladı. Buna göre Türkiye, toplamda 10 madalya ile olimpiyatı kapatacak.

Türkiye'nin 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz kazanacağı iddia edildi.

FİLENİN SULTANLARI İÇİN BRONZ İDDİASI

Yapılan tahminler arasında Filenin Sultanları da vardı. Buna göre Fransız medyasının editörleri Türkiye'nin olimpiyatta bronz madalya kazanacağını iddia etti.

Olimpiyat şampiyonu olarak ise Brezilya yazıldı. Gümüş madalyanın sahibinin İtalya olacağı öne sürüldü. Erkek voleybolunda ise altın madalyayı Fransa, gümüşü Polonya ve bronzu Japonya'nın kazanacağı iddia edildi.

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