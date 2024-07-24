Fransız gazetesi L'Equipe, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tüm branşlar için tahminini açıkladı. Buna göre Türkiye, toplamda 10 madalya ile olimpiyatı kapatacak.



Türkiye'nin 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz kazanacağı iddia edildi.



FİLENİN SULTANLARI İÇİN BRONZ İDDİASI



Yapılan tahminler arasında Filenin Sultanları da vardı. Buna göre Fransız medyasının editörleri Türkiye'nin olimpiyatta bronz madalya kazanacağını iddia etti.



Olimpiyat şampiyonu olarak ise Brezilya yazıldı. Gümüş madalyanın sahibinin İtalya olacağı öne sürüldü. Erkek voleybolunda ise altın madalyayı Fransa, gümüşü Polonya ve bronzu Japonya'nın kazanacağı iddia edildi.





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