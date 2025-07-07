Filenin Sultanları 2025 VNL'de Hollanda'da sahne alacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında Hollanda'da mücadele edecek.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9-13 Temmuz tarihlerinde Apeldoorn kentinde oynanacak 3. hafta maçlarında milliler, ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.



Millilerin, organizasyonun 3. haftasındaki maç programı ve kadrosu şöyle:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde Hollanda'da sahne alacak

- Kadro

21.30 Hollanda-Türkiye11 Temmuz Cuma:21.30 Çekya-Türkiye20.00 Türkiye-İtalya21.00 Sırbistan-TürkiyePasörler: Elif Şahin, Dilay ÖzdemirPasör Çaprazı: Melissa VargasSmaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak ErkekOrta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-KısalLiberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme YatgınA Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın devam eden tedavi süreci nedeniyle, Cansu Özbay ise ayak tabanındaki ağrı ve zorlanma nedeniyle kadroda yer almadı.