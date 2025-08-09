Filenin Efeleri'nden Macaristan zaferi!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri üçüncü maçında Macaristan'la karşı karşıya geldi.
Macaristan'ın Nyiregyhaza kentindeki Continental Arena'da oynanan mücadeleyi Millilerimiz, 25-16,25-17 ve 25-15'lik setlerle 3-0 kazandı.
2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde 3. maçında 2. galibiyetini alan Filenin Efeleri, A grubundaki puanını 6'ya yükseltti.
Millilerimiz bir sonraki maçında 13 Ağustos tarihinde, evinde grubun lideri Danimarka ile karşılaşacak.
Salon: Continental Arena
Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Konstantin Yovçev (Bulgaristan)
Macaristan: Szalai, Boldizsar, Toth, Horvath, Garan, Varga (Kiss, Török, Peter, Kecskemeti)
Türkiye: Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül (Beytullah Hatipoğlu, Berk Dilmenler, Ahmet Tümer, Abdulsamet Yalçın, Muhammed Kaya)
Setler: 16-25, 17-25, 15-25
Süre: 70 dakika
