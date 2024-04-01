Fildişi Sahili'nin hocasından sürpriz görüşme

Fildişi Sahili teknik direktörü Emerse Fae, Galatasaraylı Wilfried Zaha ve Serge Aurier ile görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fildişi Sahili'nin hocasından sürpriz görüşme
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01 Nisan 2024 19:22
Son oynanan Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fildişi Sahili'nde teknik direktör Emerse Fae kadro seçimleri yüzünden turnuva başında eleştiriler almıştı.

GÖRÜŞMEYE GELDİ

Son zamanlarda kadroda yer alamayan ve tepkilerin başlıca isimleri arasında yer alan Wilfried Zaha için, Emerse Fae'den sürpriz bir karar geldi.

Fildişi Sahili Teknik Direktörü Emerse Fae ve yardımcısı Guy Demel, Wilfried Zaha ve Serge Aurier ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Federasyondan yapılan açıklamada, görüşmelerin iyi geçtiği ve iki oyuncuya da milli takım kapısının açık olduğu ifade edildi.

İŞTE BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray forması ile 37 resmi maça çıkan Wilfried Zaha bu karşılaşmalarda 10 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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