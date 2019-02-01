Fikret Orman: ''İnandığımız oyuncuları aldık''

, Beşiktaş Dergisi'nin Şubat sayısında değerlendirmelerde bulundu.Fikret Orman devre arası transfer dönemini de değerlendirirken birlik ve beraberik çağrısı yaptı.''Beşiktaşımızı diğer kulüplerden üstün kılan en büyük özellik, 116 yıldır sahip olduğumuz kültürümüz ve değerlerimizdir. Emeğe saygı duymak, dürüstlük ve olduğumuz yeri hak etmek, geleneğimizin öne çıkan özellikleridir. Bu erdemlerimizle Beşiktaş aşkımızı bütünleştirerek verdiğimiz mücadelenin bize yeni zaferler, başarılar, şampiyonluklar getireceğine inancım sonsuz. Ama bunlara ulaşmak için sabretmek ve mücadele eden takıma şans tanımak gerekmektedir.Devre arasında futbol takımımıza katkıda bulunacak ve sistemimizi bozmayacak transferler yapmak istedik. Bu doğrultuda bazı oyuncularımızla yollarımız ayrılırken, takımımıza güç katacağına inandığımız futbolcuları kadromuza kattık. Bu vesileyle aramızdan ayrılan oyunculara yeni kariyerlerinde başarılar dilerken, ikinci yarıda formamızı terletecek olan kardeşlerime de "Hoş geldiniz" demek istiyorum. Armamızı gururla taşıyan tüm takımlarımıza ikinci yarıda başarılar diliyorum.Beşiktaş için hedeflerimiz, hayallerimiz bitmez. Kulübümüze hizmet etmekten başka beklentisi olmayan bizlerin tek isteği, Beşiktaş'ın aydınlık yarınlarıdır. Beşiktaşımızın şanlı tarihine yeni başarıları sizlerle birlikte yazacağımıza inancım sonsuz. Hedeflerimize ulaşmak için birlik ve beraberlik içerisinde kulübümüze ve takımlarımıza destek olmanız, tüm camiamızdan en büyük isteğimdir.En derin sevgi ve saygılarımla,Fikret OrmanBeşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı''