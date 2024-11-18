FIFA ve UEFA'dan Rusya için karar

Rusya Milli Takımı'nın ve Rus kulüplerinin futboldaki men cezasının devamına karar verildi.



Rus basınından Match TV'nin haberine göre; FIFA ve UEFA, Rusya'nın tüm uluslararası futbol müsabakalarından men cezasını sürdürme kararı aldı.



Buna göre; Rusya'nın, 2026 Dünya Kupası'nda yer alamayacağı kesinleşmiş oldu.



Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sebebiyle, Rus kulüpleri 2022 yılından bu yana UEFA ve FIFA organizasyonlarına katılamıyor.







