FIFA ve UEFA'dan Rusya için karar

FIFA ve UEFA, Rusya'nın tüm uluslararası futbol müsabakalarından men cezasını sürdürme kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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FIFA ve UEFA'dan Rusya için karar
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18 Kasım 2024 21:04
Rusya Milli Takımı'nın ve Rus kulüplerinin futboldaki men cezasının devamına karar verildi.

Rus basınından Match TV'nin haberine göre; FIFA ve UEFA, Rusya'nın tüm uluslararası futbol müsabakalarından men cezasını sürdürme kararı aldı.

Buna göre; Rusya'nın, 2026 Dünya Kupası'nda yer alamayacağı kesinleşmiş oldu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sebebiyle, Rus kulüpleri 2022 yılından bu yana UEFA ve FIFA organizasyonlarına katılamıyor.



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