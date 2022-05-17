FIFA'dan Kevin Nkoudou'ya müjde!

Kamerun Futbol Federasyonu tarafından FIFA'ya yapılan Kevin Nkoudou başvurusu sonuçlandı. Samuel Eto'o başkanlığındaki federasyonun, 27 yaşındaki futbolcuyu milli takımlarında oynatabilmek için yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı.



Fransa'da genç millilerde oynadı



Fransa Genç Milli Takımlarında daha önce forma giyen Nkoudou, a milli seviyesinde ise maça çıkmamıştı. Aile kökenleri dolayısıyla potansiyel olarak Kamerun forması giyme hakkı bulunan futbolcu ile ilgili FIFA tarafından verilen kararın ardından, siyah-beyazlı oyuncunun Afrika ülkesinin formasıyla top koşturmasının önünde engel kalmadı.



Dünya Kupası'nda forma giyecek



Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Rigobert Song, geçtiğimiz hafta Afrika Uluslar Ligi elemeleri kadrosunu açıklamış ve 27 oyuncuya da bu listede yer vermişti. Kevin Nkoudou Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda, Brezilya, Sırbistan ve İsviçre ile aynı grupta yer alan Kamerun Milli Takımı'nın formasını giyebilecek.





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