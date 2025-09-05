FIFA'dan ırkçılığa karşı adım: Futbolcuların Sesi Paneli

FIFA Futbolcuların Sesi Paneli, erkek ve kadın futbolunun efsane isimlerinden oluşturulan 16 kişilik kadrosuyla ırkçılıkla mücadele görevine başladı.FIFA'nın yayımladığı raporda,denildi.Panelin 16 kişilik kadrosu, futboldaki ırkçılığa son vermek için çalışacak erkek ve kadın futbolunun efsane isimlerinden oluşuyor. FIFA, George Weah'ı panelin başına getirdi.George Weah (Liberya), Emmanuel Adebayor (Togo), Mercy Akide (Nijerya), Ivan Cordoba (Kolombiya), Didier Drogba (Fildişi Sahili), Khalilou Fadiga (Senegal), Formiga (Brezilya), Jessica Houara (Fransa), Maia Jackman (Yeni Zelanda), Sun Jihai (Çin), Blaise Matuidi (Fransa), Aya Miyama (Japonya), Lotta Schelin (İsveç), Briana Scurry (ABD), Mikael Silvestre (Fransa) ve Juan Pablo Sorin (Arjantin).Irkçılığa Karşı Küresel Duruş kapsamında maksimum para cezası önemli ölçüde artırılarak sınır artık 5 milyon İsviçre Frangı olarak belirlendi.Panelin kadrosunu değerlendiren FIFA Başkanı Gianni Infantino,değerlendirmesinde bulundu.Infantino,ifadelerini kullandı.Panelin görevleri hakkında da bilgi veren Infantino, şunları kaydetti: