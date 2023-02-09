FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belirlendi

Gaziantep Basketbol, bu turda Polonya temsilcisi Anwil Wloclawek ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
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FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belirlendi
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09 Şubat 2023 14:09
ANKARA (AA) - Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2022-23 sezonu çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre ikinci turda K Grubu'nu 6'da 6'yla lider olarak tamamlayarak son 8'e kalan Gaziantep Basketbol, bu turda Polonya temsilcisi Anwil Wloclawek ile karşılaşacak.

Çeyrek final turunun ilk ayağı 8 Mart'ta, rövanşları ise 15 Mart'ta oynanacak. Bu turu geçen taraflar, adlarını yarı finale yazdıracak.

Çeyrek final ilk maçına deplasmanda çıkacak Gaziantep Basketbol, hafta sonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece Basketbol ile İstanbul'da karşılaşmış ve depremden etkilenen Gaziantep'e dönmeyerek bu kentte kalmıştı. Gaziantep temsilcisi, Almanya'nın Hakro Merlins Crailsheim ekibini deplasmanda 97-95 yendiği dün oynanan grubun son maçının ardından yeniden İstanbul'a döndü.

Turnuvada çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Cholet Basket (Fransa) - Budivelnyk Kyiv (Ukrayna)

Brose Bamberg (Almanya) - Kalev/Cramo (Estonya)

Karhu Basket (Finlandiya) - Porto (Portekiz)

Anwil Wloclawek (Polonya) - Gaziantep Basketbol

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