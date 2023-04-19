FIBA'dan Rusya için men kararı

FIBA, Rusya'yı 2024 Olimpiyat Elemeleri'nden men etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIBA'dan Rusya için men kararı
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19 Nisan 2023 01:19
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak için düzenlenecek elemelere Rusya'nın dahil edilmeyeceğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, 2024 Paris Olimpiyatları için oynanacak eleme müsabakalarına katılacak milli takımlar ilan edildi.

Türkiye'nin de bulunduğu listeye Rusya, Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle dahil edilmezken, yerine Bulgaristan alındı.

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