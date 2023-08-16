FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Türkiye mağlup oldu!

16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası klasman mücadelesinde Belçika'ya 83-45'lik skorla kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Türkiye mağlup oldu!
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16 Ağustos 2023 23:37
16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası klasman mücadelesinde Belçika'ya 83-45 yenildi.

Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı da 47-26 Belçika üstünlüğüyle tamamlandı.

16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 18 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te Çekya ile klasman mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

 
 
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