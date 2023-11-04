Hollanda Eredivisie 11. hafta karşılaşmasında Waalwijk ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Mandemakers Stadyumu'nda oynanan maçı Feyenoord 2-1 kazandı.
Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Quinten Timbers ve 64. dakikada Bart Nieuwkoop kaydetti. Waalwijk'in tek golü 25. dakikada Denilson Cleonise'den geldi.
Ev sahibi ekipte Shawn Adewoye 45+2'nci dakikada rakibine penaltı yaparak kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Feyenoord'da Santiago Gimenez, 45+3'ncü dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte puanını 26 yapan Feyenoord, lider PSV Eindhoven'ı takibini sürdürdü. Waalwijk 9 puanda kaldı.
Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Quinten Timbers ve 64. dakikada Bart Nieuwkoop kaydetti. Waalwijk'in tek golü 25. dakikada Denilson Cleonise'den geldi.
Ev sahibi ekipte Shawn Adewoye 45+2'nci dakikada rakibine penaltı yaparak kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Feyenoord'da Santiago Gimenez, 45+3'ncü dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte puanını 26 yapan Feyenoord, lider PSV Eindhoven'ı takibini sürdürdü. Waalwijk 9 puanda kaldı.