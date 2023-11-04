Feyenoord zirve takibini sürdürdü!

Eredivisie 11. hafta maçında Feyenoord, deplasmanda Waalwijk'i 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Feyenoord zirve takibini sürdürdü!
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04 Kasım 2023 22:51
Son güncelleme 04 Kasım 2023 22:52
Hollanda Eredivisie 11. hafta karşılaşmasında Waalwijk ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Mandemakers Stadyumu'nda oynanan maçı Feyenoord 2-1 kazandı. 

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Quinten Timbers ve 64. dakikada Bart Nieuwkoop kaydetti. Waalwijk'in tek golü 25. dakikada Denilson Cleonise'den geldi. 

Ev sahibi ekipte Shawn Adewoye 45+2'nci dakikada rakibine penaltı yaparak kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Feyenoord'da Santiago Gimenez, 45+3'ncü dakikada penaltı atışından yararlanamadı. 

Bu sonuçla birlikte puanını 26 yapan Feyenoord, lider PSV Eindhoven'ı takibini sürdürdü. Waalwijk 9 puanda kaldı.

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