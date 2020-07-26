Feyenoord, transfer için Trabzonspor'un kapısında

Feyenoord, Trabzonspor'dan kiraladığı Edgar Le'nin bonservisini almak istiyor.

, Fotoğraf; AA
Feyenoord, transfer için Trabzonspor'un kapısında
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26 Temmuz 2020 11:36
Sezon başında Yusuf Yazıcı, Fransız ekibi Lille'e transfer olurken, takasta Trabzonspor 'a bonservisi verilen Edgar Le, Türkiye'ye ayak basmadan Feyenoord'a kiralanmıştı. Hollanda temsilcisi, Portekizli stoperin bonservisini almak için harekete geçti.

Bordo- Mavililer ile temas kuran Feyenoord'un sıkı bir pazarlığa girdiği öğrenildi. Trabzonspor 3 milyon Euro talep ederken, Kırmızı-Beyazlılar'ın 2 milyon Euro'da direttiği gelen haberler arasında.

Edgar Le, bu sezon Feyenoord ile 21 resmi müsabakada forma giydi.



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