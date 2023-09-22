Fethiyespor ile Somaspor karşılaşacak

Fethiyespor, cumartesi günü evinde 4 maçta namağlup 10 puanı hanesine yazdıran Somaspor'la karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Fethiyespor ile Somaspor karşılaşacak
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22 Eylül 2023 13:33
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 macta 2 puan toplayan Fethiyespor, cumartesi günü evinde 4 maçta namağlup 10 puanı hanesine yazdıran Somaspor'la karşı karşıya gelecek.

Fethiye İlçe Stadı'nda Berkay Erdemir'in yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Erhan Altın, Somaspor'u yenip ilk galibiyetlerini alacaklarını söyledi.

Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür ise sezona çok iyi başladıklarını hatırlatıp, "Fethiye deplasmanında kazanıp zirve yarışına ağırlığımızı koymak istiyoruz" diye konuştu.

 

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