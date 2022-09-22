Fethi Pekin: 'Haklı mücadelemiz sürecek'

Fenerbahçe'nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Kulübün, Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı açtığı tazminat davasında bugün görülen ön inceleme duruşmasının ardından Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.



Yönetim Kurulu Üyemiz Fethi Pekin, şunları söyledi:



"Bildiğiniz gibi bu sabah duruşmamız vardı. Duruşma yine karşı taraf vekillerinin bir önceki duruşmadan bir gece önce olduğu gibi dosyaya dün gece iki tane mütalaa koymak ve sabah da duruşmadan yaklaşık 1 saat önce iki kez reddi hakim talebinde bulunmak suretiyle süreci uzatmak, sürüncemede bırakmak üzere taleplerde bulunmuşlardır. Bunlar hakim tarafından reddedilmiştir. Burada önemli bir kısım daha var; ön inceleme duruşmasında davalı Türkiye Futbol Federasyonu'nun, söz konusu davanın genel mahkemelerde açılamayacağını ki bu kısım çok önemli ve huzurdaki uyuşmazlığın ancak tahkim nezdinde çözülebileceği yönünde itirazı vardı. Bu da reddedildi. Çok önemli bir dönüm noktasıdır. Fenerbahçemizin lehine bir karardır. 6 Aralık 2022 tarihinde saat 11.00'de bir sonraki duruşmanın yapılmasına karar verilmiştir.



Fenerbahçemize karşı yapılan bu haksızlıkların sonuna kadar takipçisi olacağız, olmaya devam edeceğiz. Hukuk mücadelemizi tüm kararlılığımızla sürdüreceğiz. Camiamızın da kamuoyunun da bundan hiçbir şüphesi olmasın.



Nitekim hepinizin de gördüğü gibi son dakika ortaya konulan mütalaalar, reddi hakim talepleri… bunlar davayı sürüncemede bırakmak için birtakım eylemlerdir. Bunlar da dikkate alınmamış ve reddedilmiştir."



Fethi Pekin, aralık ayında gerçekleştirilecek olan duruşmaya ilişkinse şöyle bir değerlendirmede bulundu:



"Evet, mahkeme aralık ayında gerçekleşecek. Orada da karşı tarafın zaman aşımı itirazı var. Zaman aşımı ile ilgili kararını verecek. Muhtemelen de zararın hesaplanması ki faiziyle birlikte 24 Ağustos 2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte hesaplanmasını isteyecek."





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