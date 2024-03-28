Fethi Pekin: "Düşürülsek de Devler Ligi'ne gideriz"

Fenerbahçe'nin hukuktan sorumlu yöneticisi Fethi Pekin, Sarı-Lacivertli takımın küme düşse de Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceğini söyledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fethi Pekin: 'Düşürülsek de Devler Ligi'ne gideriz'
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28 Mart 2024 09:04
Başkan Ali Koç'la birlikte gazetecilerle sohbet toplantısında yer alan Fenerbahçe'nin hukuktan sorumlu yöneticisi Fethi Pekin, olası ligden çekilme süreci ile konuştu.

"DÜŞÜRÜLSEK DE DEVLER LİGİ'NE GİDERİZ"

Pekin yaptığı açıklamada, "Diyelim ki Fenerbahçe maçlara çıkmadı ve kalan müsabakalarada hükmen yenik sayılıp talimata göre küme düşürüldü. Matematik olarak ligi ikinci bitireceği için Şampiyonlar Ligi'ne katılabiliriz." ifadelerini kullandı.

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