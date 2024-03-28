Fethi Pekin: 'Düşürülsek de Devler Ligi'ne gideriz'

Başkan Ali Koç'la birlikte gazetecilerle sohbet toplantısında yer alan Fenerbahçe'nin hukuktan sorumlu yöneticisi Fethi Pekin, olası ligden çekilme süreci ile konuştu.
"DÜŞÜRÜLSEK DE DEVLER LİGİ'NE GİDERİZ"
Pekin yaptığı açıklamada, "Diyelim ki Fenerbahçe maçlara çıkmadı ve kalan müsabakalarada hükmen yenik sayılıp talimata göre küme düşürüldü. Matematik olarak ligi ikinci bitireceği için Şampiyonlar Ligi'ne katılabiliriz." ifadelerini kullandı.
"DÜŞÜRÜLSEK DE DEVLER LİGİ'NE GİDERİZ"
Pekin yaptığı açıklamada, "Diyelim ki Fenerbahçe maçlara çıkmadı ve kalan müsabakalarada hükmen yenik sayılıp talimata göre küme düşürüldü. Matematik olarak ligi ikinci bitireceği için Şampiyonlar Ligi'ne katılabiliriz." ifadelerini kullandı.