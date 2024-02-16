Fernando Santos isyan etti: "Bu nasıl idman?"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fernando Santos, takımın antrenman yönteminin hatalı olduğunu söyledi. Portekizli çalıştırıcı yaşanan sakatlıkların darbeye bağlı değil, yanlış idman programı nedeniyle yaşandığını belirterek isyan etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Fernando Santos isyan etti: 'Bu nasıl idman?'
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16 Şubat 2024 09:29
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, siyah beyazlılarda sezon başından bu yana yaşanan sakatlıkların, yapılan hatalı antrenman programı nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti.

Portekizli teknik adam, kendisine gelen "Yapılan geniş çaplı testler sonrası görülen o ki, çok yanlış antrenman programı uygulanmış" raporunu yönetime sunarak şu ifadeleri kullandı: "İdmanlara düşük tempoda devam edilse bile sakatlıklar artabilir. Umarım sezon sonuna kadar daha ciddi sakatlıklar yaşanmaz."

15.30'DA TÜPRAŞ'TA

Siyah-beyazlı takımda bugün saat 15.30'da yapılacak antrenmanın Tüpraş Stadı'nda gerçekleşecek. Teknik direktör Santos'un talebi üzerine, sezon sonuna kadar İstanbul'da oynanacak maçlar öncesindeki bir idman Tüpraş Stadı'nda yapılacak. 

 
 

 

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