Fernando Santos isyan etti: 'Bu nasıl idman?'

Teknik Direktörü, siyah beyazlılarda sezon başından bu yana yaşanan sakatlıkların, yapılan hatalı antrenman programı nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti.Portekizli teknik adam, kendisine gelenraporunu yönetime sunarak şu ifadeleri kullandı:Siyah-beyazlı takımda bugün saat 15.30'da yapılacak antrenmanın Tüpraş Stadı'nda gerçekleşecek. Teknik direktör Santos'un talebi üzerine, sezon sonuna kadar İstanbul'da oynanacak maçlar öncesindeki bir idman Tüpraş Stadı'nda yapılacak.