Fernando Santos ile Cenk Tosun arasında tartışma!

Beşiktaş'ta görevine son verilen Fernando Santos'un Samsunspor maçı öncesi takım kaptanlarından Cenk Tosun ile tartışma yaşadığı ortaya çıktı.

, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos ile Cenk Tosun arasında tartışma!
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16 Nisan 2024 13:32
Samsunspor beraberliğinden sonra Siyah-Beyazlı ekiple yolları ayrılan Fernando Santos'un, gitmeden önce Cenk Tosun ile tartıştığı ortaya çıktı.

Zorlu Samsunspor maçı öncesi yedek olduğunu öğrenen Cenk Tosun, soluğu Santos'un odasında aldı.

''PATRON BENİM, KARARI BEN VERİRİM''

 

Yıldız forvet, "Uzun süredir yedek kulübesindeyim ve neden yedek olduğunu anlamış değilim" dedi.

Cenk'in bu tepkisine cevap veren Santos, "Patron benim. Buna ben karar veririm" diyerek cevap verdi.

İkilinin arasında yaşanan tartışmayı Portekizli teknik adamın yardımcıları yatıştırdı.

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