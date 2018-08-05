Fernando Muslera'dan kritik hata

TFF Süper Kupa finalinde Akhisarspor ile karşılaşan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, mücadelenin ilk dakikasında kritik bir hata yaptı
Uruguaylı kaleci, zeminin de azizliğine uğradı ve kendisine verilen geri pası uzaklaştıramazken, sarı-kırmızılı taraftarların yürekleri ağızlarına geldi.
Muslera'nın ıskaladığı top, ceza alanı çizgisine doğru gitti ve orada topu alan Seleznyov, yaptığı vuruşta Galatasaray defansını geçemedi. Pozisyonun devamında Galatasaray defansı tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.
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Uruguaylı kaleci, zeminin de azizliğine uğradı ve kendisine verilen geri pası uzaklaştıramazken, sarı-kırmızılı taraftarların yürekleri ağızlarına geldi.
Muslera'nın ıskaladığı top, ceza alanı çizgisine doğru gitti ve orada topu alan Seleznyov, yaptığı vuruşta Galatasaray defansını geçemedi. Pozisyonun devamında Galatasaray defansı tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.
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