Fernando Muslera'dan Türkiye paylaşımı!

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, milli takımın EURO2024 bileti alması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Fernando Muslera'dan Türkiye paylaşımı!
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16 Ekim 2023 01:23
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, milli takımın EURO2024 bileti alması sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Uruguaylı file bekçisi milli takımın Letonya zaferi sonrası Instagram'da futbolcularımızın gol sevincini paylaştı. Paylaşımında alkış emojisi ve Türk bayrağı kullandı.

Uruguaylı file bekçisi ayrıca, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Cenk Tosun, Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nu etiketledi.

Muslera'nın bu paylaşımı tüm takım taraftarları tarafından takdir topladı.


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