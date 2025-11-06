05 Kasım
Ajax-Galatasaray
0-3
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-2
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-0
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
2-0
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
2-1
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
4-1
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
3-3
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
0-1
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
0-1

Fernando Muslera'dan Galatasaray paylaşımı

Galatasaray'ın efsane file bekçisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Ajax-Galatasaray maçının son dakikalarında yaptığı sosyal medya paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarların kalbini bir kez daha kazandı.

06 Kasım 2025 09:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fernando Muslera'dan Galatasaray paylaşımı
Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran unutulmaz kaleci Fernando Muslera, sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği Ajax galibiyetine sessiz kalamadı.

Deplasmanda oynanan ve Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 yendiği karşılaşmanın bitimine saniyeler kala sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Muslera, taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu.

Tecrübeli file bekçisi, paylaşımında yalnızca "Gurur" ifadesine yer verdi. Muslera'nın bu kısa ama anlamlı mesajı, Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.



 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
