Fernando Muslera; 2027'ye kadar Galatasaray

Galatasaray ile 2024'e kadar mukavelesi bulunan Fernando Muslera'nın bu tarihten sonra da aktif kariyerine devam etmek istediği öğrenildi.



Sarı kırmızılı kulüp ile sözleşmesinin sonunda 37 yaşına girecek olan Fernando Muslera'nın hedefi en az 40 yaşına kadar futbol oynamak.



Nando, Galatasaray'da kalmak ve kariyerini sarı kırmızılı formayla noktalamak istiyor. Ancak 2024'teki mevcut şartların ne olacağı belirsiz.



O günkü yönetim, Uruguaylı kaleciyle yolları ayırmaya karar verirse Fernando Muslera büyük ihtimalle ülkesine dönüp, kariyerini orada noktalayacak.



JÜBİLEDEN SONRA DA GALATASARAY



Nando, jübilesinin ardından ise Galatasaray Teknik Heyeti'nde görev yapmayı planlıyor.



5 LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI



2011/2012 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımda birden çok kupa kaldırdı ve kulübün en başarılı oyuncuları arasına girdi.



Galatasaray kariyerinde toplamda 419 maça çıkan Muslera, 457 gol yedi ve 1 kez de rakip kaleleri havalandırdı.



Sarı-kırmızılı formayla 5 kez Süper Lig şampiyonu olan Uruguaylı efsane, 4 kez Türkiye Kupası, 5 kez de Süper Kupa kazandı.







