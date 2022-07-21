Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Pendikspor'un, Tuzlaspor'dan transfer ettiği Ferhat Öztorun, ligi üst sıralarda bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.



"ÇALIŞMALARIMIZ İYİ GİDİYOR"



Ferhat Öztorun, Pendikspor'da çok iyi bir oluşumun başladığını, bunun bir parçası olduğu için de mutluluk duyduğunu söyledi. Çok güzel bir aile ortamında sıkı bir şekilde çalıştıklarını anlatan Öztorun, "Hocamızın oynatmak istediği bir oyun sistemimiz var. Onu sahaya yansıtıp hem iyi bir futbol sergilemek hem de iyi sonuçlar almak istiyoruz. Ligi bitirebildiğimiz en üst seviyede bitirmek istiyoruz. Oldukça uzun bir kamp dönemimiz var. Çalışmalarımız şu an yolunda gidiyor." diye konuştu.



"2 YA DA 3. HAFTADA HAZIR OLURUZ"



Öztorun, kamp temposunun yoğun ve yorucu olduğunu dile getirerek, bu yorgunluğun hazırlık maçlarında daha çok hissedildiğini kaydetti. Hazırlık maçlarının her takım ve futbolcu için çok önemli olduğuna işaret eden Öztorun, "Bu maçların sayısı arttıkça yavaş yavaş kendimizi bulmaya çalışacağız. Tam olarak hazır olmak, ligin ikinci ya da üçüncü haftasını buluyor." dedi.



"BU SENE DAHA ZOR OLACAK"



Öztorun, yeni sezondan beklentilerine değinerek, "Bu sene bence daha da zor olacak çünkü gerçekten iyi takımlar var. Geçen sene aşağısı ile yukarısı arasında puan farkı çok düşüktü. Son saniyeye kadar belki de kimin düşüp düşmeyeceği belli değildi. Herkes düşebilirdi. Play-off oynayacak takımların sayısı da bir hayli fazlaydı." ifadelerini kullandı.



Başlangıçların önemli olduğunu vurgulayan Öztorun, "Güzel bir lig olacak. İzleyenler adına da iyi ve zorlu bir lig olacak. Yeni bir oluşumun içerisindeyiz. Alabildiğimiz en yüksek puanı toplamak istiyoruz." dedi.





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