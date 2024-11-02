Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtı!

Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'deki ilk golünü Liverpool deplasmanında attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtı!
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02 Kasım 2024 18:21
Premier Lig'de Liverpool ile Brighton karşı karşıya geldi.

Brighton, 14. dakikada milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle Liverpool deplasmanında 1-0 öne geçti.

Ferdi Kadıoğlu, Liverpool karşısında attığı golle Premier Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

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