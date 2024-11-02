Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtı!

Premier Lig'de Liverpool ile Brighton karşı karşıya geldi.
Brighton, 14. dakikada milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle Liverpool deplasmanında 1-0 öne geçti.
Ferdi Kadıoğlu, Liverpool karşısında attığı golle Premier Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.
Brighton, 14. dakikada milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle Liverpool deplasmanında 1-0 öne geçti.
Ferdi Kadıoğlu, Liverpool karşısında attığı golle Premier Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.
🇹🇷 Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'deki ilk golünü Liverpool'a karşı kaydetti. pic.twitter.com/PbwVsvqeVn
— Sporxtv (@sporxtv) November 2, 2024