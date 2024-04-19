Ferdi Kadıoğlu: ''Kulübümle gurur duyuyorum''

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Olympiakos maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu: ''Kulübümle gurur duyuyorum''
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19 Nisan 2024 01:17
Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, penaltılarda kaybedilen Olympiakos maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ferdi Kadıoğlu maçla ilgili, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. 120 dakika boyunca her şeyimizi verdik. Bu kulübün bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Maalesef yarı finale adımızı yazdıramadık. Ortaya koyduğumuz performanstan dolayı gurur duyabiliriz. Bu maçı unutup ligde oynayacağımız Sivas maçına odaklanacağız." dedi.

Sözlerine devam eden yıldız isim, "İkinci yarı çok baskılı oynadık. 20 dakika boyunca rakibi ablukaya aldık ama maalesef gol bulamadık. Penaltılar zaten şans oyunu gibi. Livakovic iyi penaltı çıkardı ama kaçırdığımız penaltılar vardı. bunları kaçırınca sonuç böyle oluyor." sözlerini kullandı. 

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