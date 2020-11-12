Fenerbahçe'ye Andriy Yarmolenko müjdesi!

Ocak ayında sağ kanat takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. İngiliz basını, West Ham'ın sarı-lacivertli takımdan bir teklif gelmesi halinde Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko'nun transferine izin verebileceğini iddia etti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Andriy Yarmolenko müjdesi!
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12 Kasım 2020 11:35
Ara transfer için Fenerbahçe'nin sağ kanada Andriy Yarmolenko'yu radara aldığı ileri sürülmüştü.

İngiliz basını bu iddiaya yer verdi. TBRFootball.com sitesinde Tom Procter imzalı haberde; Ukraynalı oyuncunun, Said Benrahma'nın gelişinin ardından forma şansı bulmakta zorlandığı hatırlatılarak, West Ham'ın teklif gelmesi halinde Yarmolenko'nun Fenerbahçe'ye gitmesine izin verebileceği yazıldı.

31 yaşındaki Yarmolenko, Premier Lig'de bu sezon hepsi sonradan girerek 97 dakika şans bulabilirken, skor katkısı yapamadı.

EFL Cup'ta ise 3 maçta 2 gol+3 asist üretti.




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