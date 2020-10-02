Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk kez takımla çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda yeni transfer Papiss Cisse takımla çalıştı.



Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda sarı-lacivertliler, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.



İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlanırken, oyuncular tesislerde kampa girdi.



Fenerbahçe'nin antrenmanını kulübün yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş da takip etti.



