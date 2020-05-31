Fenerbahçe'nin can simidi: Nabil Dirar

Nabil Dirar sarı-lacivertli takımda adeta bir başarı öyküsü yazıyor! 2018-19 sezonu başında kadro dışı bırakılan ve Dereağzı'na gönderilen Faslı futbolcu, Ersun Yanal'ın gelişiyle affedilmiş ve sezonun ikinci yarısındaki maçların çoğunda görev yapmıştı. 34 yaşındaki orta saha bu sezon ise tam bir joker oldu.Sezon başında Hasan Ali'nin sakatlığı nedeniyle sol beke geçen Dirar, burada gösterdiği performansla alkış almıştı. Fenerbahçe teknik heyetinin, sağ bek Isla'nın idari izinli sayılması dolayısıyla doğan boşlukta Dirar'ı sağ bekte görevlendireceği bildirildi. Faslı yıldız, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sağ açık, sol açık, orta saha, sol bek ve sağ bek bölgelerinde görev yaptı.Fenerbahçe dün çalışmalarına çift idmanla devam etti. Akşamki antrenmanı Başkan Ali Koç da maske takarak kenardan izledi. Sarı-lacivertliler, 3 Haziran'a kadar Riva'da çalışmalarını sürdürecek. 2 gün izinden sonra ise Kanarya, yuvası Samandıra'ya dönüş yapacak.Fenerbahçe teknik heyeti, 2.5 aylık araya rağmen takımın antrenman performansından memnun kaldı. Futbolcuların fiziksel durumunun iyi olması nedeniyle yüksek tempolu antrenmanlara daha hızlı geçildi. Fikstürde 12 Haziran'daki Kayserispor maçından 4 gün sonra 16 Haziran'da oynanacak Trabzonspor kupa karşılaşması motivasyonu iyice artırdı. Türkiye Kupası'nı hedef olarak gören sarı-lacivertli futbolcular 2-1 kaybettikleri ilk maçın rövanşına yüzde yüzle çıkmak için tempoyu yükseltti.