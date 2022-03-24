Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore'nin AFC Dünya Kupası Elemeleri'nde bugün İran ile oynayacağı maçta forma giyecek. Bonservisi Sarı-lacivertli kulüpte olan ancak Hull City'de kiralık olarak forma giyen Allahyar da İran'ın kadrosunda bulunuyor. Ancak sakatlığı nedeniyle görev alması beklenmiyor.



KIM MIN-JAE'YE ÖZEL TAKİP



Bu durumdan daha önemlisi ise gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kim'in scoutlar tarafından izlenecek olması.



Bu sezon hem ligde hem de Avrupa kupalarında başarılı maçlar çıkararak Avrupa'nın önde gelen takımlarının radarına giren 25 yaşındaki stopere İtalyan ve İngiliz ekipleri talip olmuştu.



KIM MIN-JAE İÇİN NAPOLİ PUSUDA



Bugünkü maçta da Kim'in özel misafirleri olacak ve yıldız ismi tribünden özel olarak takip edecek. Kim Min-jae'ye İtalyan ekibi Napoli'nin ilgisi olduğu biliniyor. Bugünkü maçı İngiltere'den de bazı takımların scoutlarının izleyeceği belirtildi.



Fenerbahçe , sezon sonunda Kim Min-jae'yi satarsa da yerine Yunan ekibi Olympiakos'un Senegalli stoperi Pape Abou Cisse'yi düşünüyor.







