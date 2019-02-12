İKİ YETENEK 1,5 MİLYON EURO'YA BİTTİ



Geleceğe yatırım anlamında transferlerine devam eden ve 3 gün önce Okan Turp'u sessiz sedasız İstanbul'a getirten Fenerbahçe iki oyuncuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.Ali Koç liderliğinde gelecek adına yatırıma devam eden ve Sportif Direktör Comolli'nin çalışmalarıyla atağa geçen Fenerbahçe sağ bek Amed Öncel ve sol bek Berk Çetin ile anlaşmaya varırken sarı lacivertli kulübün iki oyuncu için Fortuna Düsseldorf'a 500 bin, M.Gladbach'a ise 1 milyon Euro vereceği öğrenildi.Mevkilerinde Avrupa'nın en iyi Türk futbolcuları olarak bilinen ve defansın her bölgesinde görev alan Amed ile Berk Çetin'in kısa bir süre içerisinde Samandıra'ya gelecekleri öğrenilirken, Berk Çetin için Galatasaray'ın da devrede olduğu belirtildi.Mardinli bir ailenin çocuğu olan ve her iki ayağını kullanabilen Amed Öncel 3 kez Türkiye U 17 takımında görev alırken, 19 yaşındaki Berk Çetin ise U17 ve U19'da toplamda 10 maça çıktı. Sol bek ve 6 numara oynama yeteneğine sahip olan Berk Çetin'in Gladbach ile 2020 yılında sözleşmesi sona eriyor.