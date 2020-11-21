Süper Lig'de 9. hafta maçında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 5-1'lik skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Mert Hakan Yandaş, 38 ve 69. dakikada Diego Perotti, 47. dakikada Jose Sosa, 72. dakikada Ozan Tufan kaydetti. Dimitrios Pelkas ise iki asist yaparak öne çıkan isimlerden oldu. Sarı-lacivertlilerde Dimitris Pelkas ve Mbwana Smaatta'nın birer topu da direkten döndü. Gençlerbirliği'nin tek golü 31. dakikada Diego Angelo'dan geldi.Fenerbahçe geçen sezonun 14. haftasındaki Gençlerbirliği maçından (5-2) bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında 5 golü yine Ankara ekibine attı.Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 20 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Gençlerbirliği 5 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Gençlerbirliği, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bulut, milli aradan önce İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 kaybettikleri maçın 11'inden 2'si zorunlu 6 ismi değiştirdi.İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de oynayan Enner Valencia hastalığı, Gökhan Gönül ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Caner Erkin, Ozan Tufan, Mame Thiam ve Mbwana Samatta ise yedek kulübesinde bekledi.Bulut, bu isimlerin yerine Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Diego Perotti ve Filip Novak'ı ilk 11'de oynattı.Kalede Altay Bayındır'ın oynadığı sarı-lacivertlilerin savunma dörtlüsünü Lemos, Tisserand, Serdar Aziz ve Novak oluşturdu. Savunmanın önünde Luis Gustavo ile Sosa görev yaparken, kanatlarda Perotti ve Pelkas oynadı. Santrfor arkasında Mert Hakan Yandaş'ın sahaya çıktığı ilk 11'in ileri ucunda ise Cisse görev aldı.Fenerbahçe'de 4 futbolcu ilk kez 11'de forma şansı buldu. Teknik direktör Erol Bulut, yeni transferler Novak, Mert Hakan, Perotti ve Cisse'ye bu maçta Süper Lig'de ilk kez 11'de forma giydirdi.Fenerbahçe'de sağ bekler Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin sakat olması nedeniyle bu bölgede Lemos görev aldı. Asıl mevkisi stoper olan Uruguaylı isim Gençlerbirliği karşısında sağ bekte oynadı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik adamlık kariyerinin 100. Süper Lig maçına çıktı. Kariyerinde Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Fenerbahçe'yi çalıştıran Bulut, teknik adam olarak 100. sınavını Gençlerbirliği karşısında verdi.Bulut, sarı-lacivertlilerin başında 9, Yeni Malatyaspor'da 57, Aytemiz Alanyaspor'da ise 34 lig karşılaşmasında saha kenarında teknik direktör olarak görev yaptı.Öte yandan karşılaşmadan önce sarı-lacivertlilerin kamp yaptığı otelde sportif direktör Emre Belözoğlu ile oyuncular Ozan Tufan ve Luis Gustavo, Erol Bulut'a 100. maç hatırası için arkasında "100" yazan Fenerbahçe forması hediye etti.Sarı-lacivertli takım, Gençlerbirliği karşısına 7 futbolcusundan yoksun çıktı. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Kemal Ademi, Sinan Gümüş ve Harun Tekin sakatlık veya hastalık yüzünden Ankara'ya getirilemedi.Gençlerbirliği, milli arada yaptığı teknik direktörlük değişikliğinden sonra ilk maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekibi daha önce de çalıştıran sportif direktör Mustafa Kaplan, Mert Nobre'nin yerine takımın başına getirilmişti.Başkent ekibinde sakatlığı bulunan Rumen golcü Bogdan Stancu ile kırmızı kart cezalısı İsveçli sağ bek Mattias Johansson, bu maçta forma giyemedi. Johansson'un yerine sol bek Halil İbrahim sağ bekte görev yaptı.Fenerbahçe karşılaşmaya önde baskıyla ve erken gol düşüncesiyle başladı. İlk dakikadan itibaren topa daha çok sahip olan Fenerbahçe, orta sahasaki oyuncularının kısa paslaşmalarıyla Gençlerbirliği kalesine gitmeye başladı. Oyuna ağırlığını koymaya başilayan Fenerbahçe, 14. dakikada golü buldu. Dimitris Pelkas ile duvar pası yapan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelerle buluştu ve sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'de ilk kez 11 başlayan Mert Hakan, ilk golünü atmanın sevincini yaşadı.Fenerbahçe attığı golden sonra oyunda tempo düşürdü, Gençlerbirliği ise Altay Bayındır'ın koruduğu kalede gol aramaya başladı. Geriye düştükten sonra daha fazla topla oynamaya başilayan Gençlerbirliği, 31. dakikada beraberlik golünü buldu. Furman'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında boşta kalan Diego, yakın mesafeden kafayla topu ağlara gönderdi ve durum 1-1 oldu.Deplasmanda oynayan Fenerbahçe skorun eşitlenmesinden hemen sonra reaksiyon gösterdi ve Gençlerbirliği kalesinde yeniden gol aramaya başladı. Maçta dakikalar 36'yı gösterdiğinde, sarı-lacivertliler penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, Halil İbrahim Pehlivan ile Perotti'nin ikili mücadelesinde beyaz noktayı gösterdi. 38. dakikada topun başına geçen Perotti, golünü atarak Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi ve sarı-lacivertliler soyunma odasına önde gitti. Antalyaspor deplasmanında da penaltı kazandıran ve beyaz noktadan golünü atan Perotti, Ankaragücü karşısında da hem penaltı aldı, hem de penaltıyı gole çevirdi.İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe saniyeler sonra üçüncü golü buldu. Dimitris Pelkas'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Sosa'nın vuruşu uzak köşeden ağları havalandırdı ve durum 3-1 oldu. Pelkas maçta ikinci asistini yaparken, Jose Sosa da sarı-lacivertli formayla üçüncü golüne ulaştı. 3-1'den sonra Pelas'ın bir şutunda top direğe takıldı.Farkın açılmasının ardından tüm riskleri alan Geneçlerbirliği, Fenerbahçe kalesinde poziyonlar üretmeye başladı. Ancak Gençlerbirliği hücumcuları, Altay Bayındır'ı geçmeyi başaramadı. Gençlerbirliği baskısını atlatan Fenerbahçe daha sonra yıldız isimleriyle yeniden rakip kaleye gitmeye başladı. Maçta dakikalar 69'u gösterdiğinde Diego Perotti yeniden sahneye çıktı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Perotti'nin uzak köşeye harika vuruşu ağları bir kez daha sarstı ve durum 4-1 oldu. Kariyerinde en son Juventus'a iki gol atan Perotti, Gençlerbirliği'ne de iki gol atarak, sarı-lacivertli takımda gol sayısını 3 yaptı.Gençlerbirliği deplasmanında iyice rahatlayan Fenerbahçe, 63'te Dimitris Pelkas'ın yerine oyuna giren Ozan Tufan, 72. dakikada fileleri havalandırdı. Kullanılan serbest vuruşu Serdar Aziz kafasıyla altıpasa gönderdi, tamamlayan Ozan Tufan ağları havalandırdı. Ozan Tufan'ın golünden sonra Cisse'nin yerine oyuna giren Samatta'nın bir topu direğe takıldı. Mücadelede başka gol olmayınca, 5 isabetli şut çeken ve 5 gol atan Fenerbahçe 3 puana ulaştı.14. dakikada Pelkas ile duvar pası yapan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1.19. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top az farkla üstten dışarı gitti.31. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golünü buldu. Furman'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında boşta kalan Diego, yakın mesafeden kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.36. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, Halil İbrahim Pehlivan ile Perotti'nin ikili mücadelesinde beyaz noktayı gösterdi. 38. dakikada Perotti'nin penaltıdan attığı golle Fenerbahçe yeniden öne geçti: 1-2.