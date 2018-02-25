Fenerbahçe'de son durum! Neler oluyor?

Beşiktaş ile Vodafone Park'ta oynanacak olan dev derbi öncesinde Fenerbahçe'de neler yaşanıyor?Sarı-lacivertliler, derbi zaferinin hem Beşiktaş'ı devre dışı bırakacağını hem de şampiyonluk yolunda büyük bir adım olacağını hesaplayıp stratejiyi 3 puan üzerine kurdu.Teknik heyet, hafta içerisinde oyuncuları özellikle psikolojik olarak bu maça hazırlamaya çalıştı. Hem taraftar baskısı hem de maçın hakemiyle ilgili oyunculara özel bilgilendirmeler yapldı.Futbolcular aralarında yaptıkları konuşmalarda kazanma odaklı olduklarını gösterdiler. Takım kaptanları Volkan ve Topal, arkadaşlarını "Vodafone Park'ta onları ilk yenen biziz. Ligde de yenen ilk takım olmak bizim elimizde" sözleriyle maça hazırladı.Yönetim, prim sisteminde değişikliğe gitti. İkinci yarının ilk 6 maçı ikiye bölündü. Başakşehir ve Alanya'yı yenen Fenerbahçe, Beşiktaş'ı mağlup ederse futbolcular 3 milyon TL'lik prim kazanacak. Beraberlik halinde de yine ödeme yapılma ihtimali var.Fenerbahçe'nin derbide en büyük silahlarından biri yine taraftarı olacak. 2 bin bilete 15 bin civarı talep gelirken, taraftar yine takımın arkasında olduğunu gösterdi. Bilindiği gibi deplasman yasağı kalktığından beri Fenerbahçe hiç derbi kaybetmedi.Fenerbahçe, Beşiktaş'ın derbi öncesinde tek taraflı hakem veya maç hakkında konuşmasına müsaade etmedi. Şenol Güneş'in basın toplantısına, Aykut Kocaman'ın sohbet toplantısıyla karşılık verildi.Fenerbahçe tarafında maç öncesi yaşanan tek sıkıntı hakem Cüneyt Çakır olarak görüldü. Sarı-lacivertli yönetimin, maça Fırat Aydınus'un atanmasının daha uygun olacağı yönündeki görüşlerine rağmen Cüneyt Çakır ataması yapıldı.