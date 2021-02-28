Fenerbahçe'de Pelkas yeniden gol istiyor

Trabzonspor karşısında Fenerbahçe hücumun kilit oyuncularından biri olması beklenen Pelkas, Karadeniz'deki kapışmada gol orucuna son vererek, galibiyete katkıda bulunmak istiyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Pelkas yeniden gol istiyor
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28 Şubat 2021 13:17
Dimitris Pelkas
Dimitris Pelkas
Fenerbahçe
Yaşadığı sakatlık sonrasında formasına geçen hafta oynanan Göztepe mücadelesinde kavuşan Dimitrios Pelkas, ikinci yarıda forma şansı bulmuştu. Bordo-Mavililer karşısında hücumun kilit oyuncularından biri olması beklenen Pelkas, Karadeniz'deki kapışmada gol orucuna son vererek, galibiyete katkıda bulunmak istiyor.

Bu sezon ligde 17 maçta 4 gol ve 6 asisti bulunan Pelkas, ligde en son fileleri 11 Ocak'ta 3-0 (d) kazanılan Erzurum karşısında havalandırmıştı.



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