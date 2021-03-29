Fenerbahçe'de koronavirüs bulaş zinciri kırıldı ve korkulan olmadı.



Sarı-lacivertli ekipte daha önce yapılan koronavirüs testlerinde 5 oyuncu pozitif çıkmıştı. Son yapılan test sonuçlarında güzel haberler alan sarı-lacivertli ekipte bulaş zinciri de kırılmış oldu.



Fenerbahçe'de yeni ekibin göreve başlamasıyla moraller de yerine geldi. Emre Belözoğlu takım oyununu geliştirmek için daha farklı bir oyun kurgusu üzerine çalışmalarını yapıyor.



Daha ofansif, önde basan ve kompakt bir oyun anlayışının temellerinin atılması için yoğun çaba sarf eden Belözoğlu, pratik yaptırarak hedefini başarmak istiyor. Milli takımlarda yer alan oyuncuların da katılmasının ardından antrenman sayıları arttıkça takıma yeni bir görüntü oturtulması hedefleniyor.



