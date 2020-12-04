Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun yanı sıra takımın kaptanları Gökhan Gönül ve Ozan Tufan da derbi yenilgisinin unutulması için kolları sıvadı.



İki oyuncu, arkadaşlarıyla sık sık konuşmalar yaparak, "Beşiktaş maçı bize ders oldu. Bundan sonra daha fazla mücadele edip, daha arzulu oynayarak galibiyet serisi başlatmamız gerekiyor. Henüz 10. haftadayız ve hâlâ zirveye çok yakınız. Peş peşe alacağımız 2-3 galibiyetle işler yeniden yoluna girecek" sözleriyle takımı motive etmeye çalışıyorlar.



