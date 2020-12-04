Fenerbahçe'de kaptanlar kolları sıvadı

Fenerbahçe'de Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun yanı sıra takım kaptanları Gökhan Gönül ve Ozan Tufan, derbi yenilgisini unutturmak için sık sık konuşmalar yapıyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de kaptanlar kolları sıvadı
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04 Aralık 2020 08:39
Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun yanı sıra takımın kaptanları Gökhan Gönül ve Ozan Tufan da derbi yenilgisinin unutulması için kolları sıvadı.

İki oyuncu, arkadaşlarıyla sık sık konuşmalar yaparak, "Beşiktaş maçı bize ders oldu. Bundan sonra daha fazla mücadele edip, daha arzulu oynayarak galibiyet serisi başlatmamız gerekiyor. Henüz 10. haftadayız ve hâlâ zirveye çok yakınız. Peş peşe alacağımız 2-3 galibiyetle işler yeniden yoluna girecek" sözleriyle takımı motive etmeye çalışıyorlar.



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