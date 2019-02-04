  •  
    23 numara için itiraflar! İlhan Mansız, Nuri ve...
  •  
    G.Saray'da Giuliano'nun yanına doğru TRANSFER
  •  
    Nagatomo'dan Shinji'ye çağrı; "Bize öğretsene"
  •  
    Ljajic'ten ilginç açıklama ''Karar Şenol Güneş'in''
  •  
    Güneş'ten Quaresma cevabı: "Bilemiyorum"

Fenerbahçe'de forma satışları patladı; 40 milyon...

Fenerbahçe'de üst üste gelen zaferler, ürün satışlarını da epey artırdı. İşte son durum...

Kaynak: Akşam
Fenerbahçe'de forma satışları patladı; 40 milyon...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2019 08:55
21 Temmuz'da taraftarının isteğiyle Fenerium sitesine satılan forma sayısı için sayaç koyan Sarı-Lacivertliler, 199 bine ulaştı.

25 binden start alan sayaçta, peş peşe gelen kötü sonuçlarla artış istenen seviyede olmamıştı. Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarında forma ve ürün satışlarında artış oldu.

Sarı-Lacivertliler sadece forma satışından yaklaşık 40 milyon lira gelir elde etti. İyi gidişatın sürmesi halinde bu rakamların çok daha üstüne çıkılması bekleniyor. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında çok kötü bir grafi k çizerken bile, maçlardaki seyirci ortalamasıyla dikkatleri çekmişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için