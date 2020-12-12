Sahasında bugün Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan, oyuncularına yeni hedef koydu.Yeni Malatyaspor'un güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Bulut,şeklinde konuştu.Denizli maçında olduğu gibi maça ön alanda baskı ile başlamaları gerektiğini söyleyen Bulut.dedi.Fenerbahçe teknik heyeti, Papiss Cisse'yi koruma altına aldı. Bulut ve kurmayları, elde kalan tek golcü olan Cisse'ye hafta boyunca fiziksel dayanıklılık ve gol vuruşu konusunda ekstra çalışmalar yaptırdı. Erol Bulut'un özellikle ileride top tutamaması nedeniyle sıkıntılı olduğu oyuncusundan bu maçta fiziksel olarak daha iyi bir performans beklediği kaydedildi.Fenerbahçe ilk kez bir maça savunmada Sadık- Tisserand ikilisi ile çıkacak. Stoperde bu yıl istikrarsızlık yaşayan F.Bahçe'de daha önce Zanka-Serdar, Zanka-Lemos, Lemos-Tisserand ve Serdar-Tisserand ikilileri görev yapmıştı.