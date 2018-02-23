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Fenerbahçe'de derbinin primi 3 milyon TL!

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda en önemli viraj olarak gördükleri Beşiktaş derbisi, mali anlamda da futbol takımına büyük katkı sağlayacak.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'de derbinin primi 3 milyon TL!
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23 Şubat 2018 07:07
Spor Toto Süper Lig'de Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda derbi maçına çıkacak Fenerbahçe'de yönetiminden futbolculara prim müjdesi geldi!

Fenerbahçe yönetimi, Osmanlı beraberliği sonrası yaşanan krizde, teknik direktör Aykut Kocaman'ın talebi doğrultusunda ilk yarının sonuna kadar kalan 6 maça 1.5 milyon Euro prim koymuş bunun da faydasını görmüştü. Sarı-lacivertli takım Osmanlı maçı sonrası 5'te 5 yapmış ancak Konya deplasmanındaki beraberlik nedeniyle büyük ikramiyeyi son anda kaçırmıştı.

Yönetim, futbolcuların bu özverisi sonrası sistemde değişikliğe gitti. İkinci yarının başındaki 6 maçlık zorlu fikstür ikiye bölündü.

Göztepe, Trabzon, Gençlerbirliği maçları ayrı, Başakşehir, Alanya, Beşiktaş maçları ayrı değerlendirildi. Takım, ilk üç maçta 2 kez puan kaybı yaşadı.

DERBİ KAZANILIRSA, PAZARTESİ 3 MİLYON TL

Zor denilecek 3 maçta ise 2'de 2 yaparak son maça geldi. Beşiktaş derbisinin kazanılması halinde 3 milyon TL Samandıra'da dağıtılacak.

Yönetimin, faydalı olduğunu düşündüğü prim sistemine Beşiktaş maçı sonrasında da devam edeceği, Akhisar, Y.Malatya (d), Galatasaray maçlarını içeren fikstüre de prim açıklanmasının beklendiği ifade edildi.

Fenerbahçeli futbolcular bu sezon hiç ekstra prim kazanamadı.




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