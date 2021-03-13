Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi 4 isim sarı kart sınırında

Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Fenerbahçe'de 4 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Bu isimler kart görmeleri halinde, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi 4 isim sarı kart sınırında
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13 Mart 2021 13:58
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Fenerbahçe, ligde son mücadelesinde deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yenişti.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 58 puan ve averajla 3. sırada giriyor. 

- İç saha fobisi 

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde yaşadığı kayıplarla dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertliler, ligde ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi.

Söz konusu süreçte Galatasaray ve Göztepe'ye mağlup olan Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı.

Fenerbahçe, bu sezon evinde çıktığı 14 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. 

- Fenerbahçe'de 5 eksik 

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, bu maçta forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra sarı kart cezalısı Enner Valencia da Gençlerbirliği mücadelesinde kadroda yer alamayacak. 

- 4 oyuncu sınırda  

Fenerbahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserandİrfan Can Kahveci ve Caner Erkin pazar günü sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş deplasmanında yer almayacak.

Diğer yandan sarı kart sınırındaki ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak.



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