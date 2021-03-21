Fenerbahçe'de Altay, maç sonunda ağladı!

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Altay, maç sonunda ağladı!
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21 Mart 2021 21:08
Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, performansıyla maça damga vurdu.

Sarı - lacivertlilerin genç file bekçisi, Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı Beşiktaş maçını oynadı.

Ayrıca Altay Bayındır, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Fenerbahçe Antrenörü Volkan Demirel, kendisine destek oldu.










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