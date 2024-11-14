Fenerbahçe, Zenit'i ağırlayacak

Fenerbahçe, hazırlık maçında cuma günü Zenit'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Zenit'i ağırlayacak
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14 Kasım 2024 11:49
Fenerbahçe, Rusya ekiplerinden Zenit ile cuma günü hazırlık maçında karşılaşacak.

Ülker Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli takımın Zenit ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları 10, 15 ve 20 lira olarak belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamada milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oynanacak karşılaşmada kombine biletlerin geçerli olmayacağı belirtildi.

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